Москва, 14 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Приобретение и прекращение гражданства в части, не урегулированной соглашением, осуществляется в соответствии с законодательством каждой из сторон.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего периода о своем намерении прекратить его действие.

Документ был подписан в Цхинвале 20 сентября 2021 г.

Реализация соглашения не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, следует из финансово-экономического обоснования к документу.