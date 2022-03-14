Псков, 14 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Ещё двоих военнослужащих Псковского территориального гарнизона, погибших во время специальной военной операции на Украине, с воинскими почестями похоронили в Псковской земле.

Майор Алексей Ворсюченко

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщил 14 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников, при исполнении воинского долга погибли майор Алексей Ворсюченко и сержант Павел Богатырёв.

Сержант Павел Богатырёв

Теперь список павших в ходе спецоперации военных, связанных с Псковской областью рождением или службой, достиг семи человек.

«Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память нашим героям», — написал Ведерников на своей странице в соцсети.