Москва, 14 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. После уничтожения огневых точек украинских нацистов в Мариуполь смогла зайти первая российская колонна с гуманитарным грузом, сообщил 14 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

(сс) MOs810 Мариуполь. Вид на Азовское море

Он уточнил, что колонна доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.

Это стало возможным после того как формирования Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных Сил России точечно уничтожили «практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города».

Кроме того, это позволило в 15:00 организовать «гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов».

Мизинцев сообщил, что «для эвакуации нуждающихся и пострадавших мариупольцев, сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь».

«С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы», — отметил Мизинцев.