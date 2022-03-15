Калуга, 15 марта, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Первоочередная задача калужской экономики — это поддержка системообразующих предприятий, которые столкнулись с глобальными рисками для своих бизнесов. Об этом 14 марта заявил губернатор Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. На калужском системообразующем предприятии

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В настоящее время большинство региональных предприятий работает в штатном режиме. Организации с участием иностранного капитала настроены на продолжение работы и активно ведут переговоры по выстраиванию новой логистики поставок сырья и материалов. В области уже принят пакет первоочередных мер господдержки, которые повлияют на работу более 43 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, 14 крупных IT-компаний и 14 системообразующих предприятий.

Для помощи бизнесу властями объявлены моратории на проведение до конца 2022 года плановых проверок малых и средних предприятий и на возбуждение Федеральной налоговой службой России дел о банкротстве. Кроме того, с 1 марта по 30 сентября 2022 года вводятся новые кредитные каникулы. На шесть месяцев малому и среднему бизнесу продлена программа компенсаций расходов на использование «Системы быстрых платежей», а также приняты программы льготного кредитования. Существенные преференции получат российские IT-компании и отечественные экспортеры.

Одновременно в регионе запланирован комплекс стабилизационных мероприятий и в отношении доходной и расходной части областного бюджета.

«Мы обязаны выполнить социальные обязательства и продолжать реализацию национальных проектов, а с остальными тратами нам надо очень и очень сильно поужаться. Это касается и областного и муниципального бюджетов», — отметил Владислав Шапша.