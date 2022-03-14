Петрозаводск, 14 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала года в 15 раз снизился темп вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM В центре вакцинации

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По его словам, в начале года в регионе ежедневно фиксировали до 1,5 тыс. вакцинируемых, то за последние сутки — всего около ста.

«Люди расслабились. А между тем, у нас есть примерно месяц до новой сильной волны ковида. Те, кто не вакцинировался и не сделал повторную прививку, находятся в зоне риска. Я бы даже сказал, что они почти гарантированно заболеют», — предупредил Охлопков.

Сделать прививку от ковида любой желающий может в поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации.

В настоящий момент в Карелии с начала вакцинации первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 289 554 человека, что составляет 59,8% от общего числа проживающих в республике взрослых, и 74,7% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привились в Карелии 276 454 человека, что составляет 57,1% от общего числа взрослых и 71,3% от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Повторно вакцинированы 92 570 жителей республики. Вакцинировано 262 ребёнка.