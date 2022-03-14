Екатеринбург, , 17:21 — REGNUM Жительница Екатеринбурга взыскала с туроператора более 95 тыс. рублей из-за несостоявшейся поездки в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд

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В марте 2021 года женщина приобрела у туроператора две путевки в Стамбул общей стоимостью в 61 тысячу рублей. Незадолго до вылета в интернете появилась информация о том, что авиасообщение между Турцией и Россией будет закрыто. Женщина решила отказаться от путевок, однако вернуть деньги ей удалось не сразу. Сначала она обратилась к турагенту, затем к туроператору. Однако последний отказался вернуть деньги, предложив изменить направление полета.

Свердловчанка обратилась в суд. Туроператора обязали выплатить полную стоимость тура. Кроме того, компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Всего турфирма заплатит около 95 тысяч рублей.