* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 14 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Власти Украины при содействии представителей стран Запада открыто проводят вербовку боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих террористических группировок Ближнего Востока, готовых «убивать русских», сообщает 14 марта ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, вербовка боевиков осуществляется в первую очередь в Сирии.

«Новым явлением стала активная вербовка киевским режимом при содействии западных кураторов и спонсоров наемников из числа террористов, проявивших свои способности на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Там эта публика уже сталкивалась с российскими военными. И теперь морально униженные, эти игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нусровцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие, горят желанием отомстить за понесенное поражение, убивая «русских», — сообщил замглавы МИД России в интервью ТАСС.

Отмечено, что Киев обещает этим «добровольцам» крупные денежные вознаграждения.

«На Украину, таким образом, завозятся жестокие и слепые орудия убийства, жаждущие «русской» крови, услуги которых обещают оплачивать по таким ставкам, которые по ближневосточным меркам кажутся фантастическими, десятикратно превышающими «среднюю зарплату» боевика в Сирии или Ливии», — рассказал Олег Сыромолотов.

Кроме того, он напомнил, что в составе украинских нацистских батальонов давно присутствуют «западные» наемники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России официально заявило, что иностранные наемники не смогут рассчитывать на статус военнопленных и на защиту международными конвенциями.