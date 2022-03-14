Тамбов, 14 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Тамбовской области с 15 марта отменяется масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это решение объяснили улучшением эпидемиологической ситуации.

«Стабильное улучшение эпидемиологической обстановки позволило пойти на отмену масочного режима. Кроме того, отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес, который и так испытывает давление из-за введенных санкций», — прокомментировал врио губернатора Максим Егоров.

Тамбовская область стала вторым после Москвы регионом России, где отменен масочный режим.