Симферополь, 14 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Министр внутренней политики Республики Крым Михаил Афанасьев займёт пост главы администрации Симферополя, решение принято горсоветом 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Депутаты Симферопольского городского совета проголосовали за назначение Афанасьева Михаила Сергеевича на должность главы администрации столицы Крыма», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов, прежде занимавший пост главы администрации Симферополя, уволился 30 декабря 2021 года, проработав на посту менее года. Первый конкурс на замещение должности главы администрации провалился из-за отсутствия необходимого числа кандидатов. По итогам повторного конкурса в финал прошли министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев и директор ООО «Соцветие Алвита» Виталий Ратковский.