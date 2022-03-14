Москва, 14 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Если штаб-квартиру ООН перенести в Магадан, то импульс к развитию получат как Магадан, так и сама Организация объединенных наций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева о том, что власти РФ положительно относится к возможному переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Я думаю, что, учитывая то значение ООН и ту роль, которую ООН играет в современном мире, можно перенести штаб-квартиру этой организации в Магадан. Это придаст новый импульс развитию как Магадана, так и ООН. Обоим станет и лучше, и интереснее. По крайней мере, парковка будет дешевле», — сказал Делягин.

Также он обратил внимание на «старую американскую политику» — когда какая-то страна неспособна защищать свои интересы, то американцы просто аннулируют визы ее представителям и принимают решение в ООН без их участия.

«А по-хорошему можно было бы разместить штаб-квартиру ООН в Минске. Швейцария уже не нейтральное государство», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП) заявил, что в современном мире не осталось по-настоящему нейтральных стран.