Архангельск, 14 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от ковида прошел 512 081 человек, в том числе 283 подростка, сообщает оперштаб.

Samadm.ru Вакцинация

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«Первый этап вакцинации в регионе прошел 533 041 человек, среди них 425 несовершеннолетних», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области готовятся к третьему этапу снятия антиковидных ограничений.