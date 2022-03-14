В Архангельской области вакцинацию от ковида прошли 283 подростка
Архангельск, 14 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от ковида прошел 512 081 человек, в том числе 283 подростка, сообщает оперштаб.
Samadm.ru
Вакцинация
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«Первый этап вакцинации в регионе прошел 533 041 человек, среди них 425 несовершеннолетних», — сообщили в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области готовятся к третьему этапу снятия антиковидных ограничений.