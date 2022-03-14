Архангельск, 14 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Архангельской области на фоне снижения заболеваемости ковид сократили темпы тестирование на коронавирус, сообщает региональное правительство.

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» Мы действительно видим снижение напряженности эпидситуации, соответственно, сокращаются и темпы тестирования населения — до 329 исследований на сто тысяч человек. Новых штаммов заболевания на сегодня в регионе не выявлено. Это говорит о том, что в скором времени мы сможем приблизиться к третьему этапу мероприятий, подразумевающему снятие всех видов ограничений», — цитирует пресс-служба ведомства главу Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Тараса Носовского.

По данным оперативного штаба, общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 295, госпитализирован 31 пациент с COVID-19. Выздоровели за последние сутки 1 475 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 41 055 человек.