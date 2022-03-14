Москва, 14 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, по состоянию на 15:20 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 3,48%, до $108,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтяная скважина

«На котировки черного золота сейчас давят надежды того, что на Украине возможно скорое достижение договоренностей, о чем заявили участники переговоров.

В то же время европейские потребители не заявили о немедленном отказе от российских нефти и газе, более того, мощности газопроводов сейчас задействованы практически полностью.

С другой стороны информация о начале новой волны заражений коронавирусом в Китае вызывает опасения сокращения спроса.

Несколько обнадежили потребителей и Венесуэла с Ираном. Первая не против возобновить поставки после ряда уступок со стороны США.

Со вторым же ситуация ещё забавнее — на фоне необходимости компромисса американцы проглотили даже ракетный удар по своей базе — так им хочется достичь компромисса.

Однако все эти соображения носят временный характер, так что в ближайшее время исчерпают свое влияние. От поддержки в районе $105 за баррель нефть вскоре может начать новую волну роста», — полагает эксперт.

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