Черкесск, 14 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии существенно снизилась заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус всего у 53 человек. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев, сообщили 14 марта в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Об улучшении эпидситуации по коронавирусу говорит также и то, что за последний день госпитализация потребовалась всего трем пациентам с COVID-19, а случаев летального исхода не было зафиксировано ни одного. Всего в двух госпиталях проходят лечение от опасной инфекции 115 человек.

По данным оперштаба, за все время пандемии в Карачаево-Черкесии было выявлено 44 670 случаев заражения коронавирусом. Выздоровли от COVID-19 38375 пациентов, скончались — 979 человек.