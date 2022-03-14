Москва, 14 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Мнение о том, что Запад не выживет без российских металлов и удобрений, не вполне верно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отбор проб металла

«Россия заняла свои сегодняшние позиции на мировых рынках металлов и удобрений не потому, что больше эти товары нигде нельзя производить. Просто у нас сошлись такие факторы, как наличие сырья, дешевая электроэнергия и рабочая сила.

А также помогла ставка советских властей на опережающее развитие тяжелой промышленности, благодаря которым Россия может продавать этих товаров много и по не самой высокой цене.

К тому же заниженный курс рубля дополнительно повышает конкурентоспособность российских предприятий на внешних рынках.

Но, конечно, если противостояние затянется, и Россия сама откажется каким-то странам поставлять такие ресурсы, вложение в их производство в других странах станет более прибыльным.

И через какое-то, довольно длительное время, российские поставки можно будет заместить. Но цены все это время будут расти», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о завкафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова считает, что Запад не выживет без российских металлов и удобрений.

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