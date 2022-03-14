Москва, 14 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Руководство России признательно Белоруссии за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Хотел бы ещё раз вновь подчеркнуть, что мы в России искренне дорожим партнерством и союзническими отношениями с Белоруссией, — сказал Мишустин на встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве. — Признательны нашим белорусским друзьям за конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины. Для нас это важно и ценно».

Мишустин добавил, что сторонам «необходимо согласовать действия по исполнению решений, которые были приняты на высшем уровне».