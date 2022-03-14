Петрозаводск, 14 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Республике Карелия наблюдается уменьшение числа инфицированных при резком снижении коллективного иммунитета, но это временное явление. Власти региона ожидают через месяц новый всплеск заболеваемости. Об этом 14 марта сообщил республиканский министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Личная страница в «ВК» Михаила Охлопкова Республиканская инфекционная больница Карелии

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«Шестая» волна ковида будет связана с высоким потенциалом «Омикрона». Если через месяц мы чудом этого избежим, то летом 2022 года вспышка будет с высокой долей вероятности», — считает Охлопков.

Он уточнил, что регион упустил возможность достичь 100% коллективного иммунитета. Несмотря на то, что «Омикроном» переболели практически все жители республики, достижение коллективного иммунитета сейчас мало что даёт.

«По-прежнему вирус будет опасен для пациентов из группы риска, например, больных с иммунодефицитами и тех, у кого организм даёт слабую реакцию на прививку, — объяснил чиновник. — Надеяться на приобретённый в результате болезни иммунитет наивно. «Омикрон» не оставляет его после себя. Поэтому вариантов сейчас нет — только вакцинация и ревакцинация».

По данным на 14 марта, в Республике Карелия за время пандемии зарегистрированы 129 319 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16 928 детей. За прошедшие сутки выявлены 110 инфицированных (-4). Выздоровели с начала пандемии 122 015 человек, за последние сутки — 225 человек. За сутки умер один человек, всего скончались от ковида в Карелии 1426 человек.