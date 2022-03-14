Москва, 14 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Россия, будучи крупным экспортером зерна, может получить определенные выгоды от роста мировых цен на данный вид продовольствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы ФАО ООН, согласно которым мировые цены на продовольствие (в том числе на зерновые) могут вырасти почти на 22% из-за ситуации на Украине.

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«Прогноз роста цен на продовольствие выглядит вполне обоснованным, — сказал Цыганов. — Здесь сказывается и понимание той доли, которую занимают Россия и Украина на рынке зерна и масличных культур, и сложности с логистикой и посевной. Есть и похожие сложности на рынке минеральных удобрений. С учетом инерционности рынка продовольствия и ограниченности свободных и потенциальных земельных угодий для сельского хозяйства, сложности их вовлечения в оборот, объективных трудностей в разработке и внедрении новых технологий рост цен может продолжаться и далее».

Как полагает Цыганов, Россия как крупный экспортер зерна может получить определенные выгоды, продав его по более высоким ценам, например, «в страны Магриба».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАО ООН спрогнозировала, что мирового дефицита зерна не случится.