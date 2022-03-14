Москва, 14 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Экономические проблемы, с которыми РФ столкнулась в начале весны 2022 года, подстегнули процесс обращения жителей России к системе микрокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что в России спрос на кредиты в микрофинансовых организациях вырос почти в полтора раза.

Kachestvo.ru Выбивание долга

По словам Засько, расширение спроса на микрозаймы было вполне предсказуемым на фоне общественного ожидания роста цен. Причем увеличение объемов микрозаймов в 2022 году было предсказуемо еще до начала внешнеполитического обострения и вызванных им экономических проблем, которые только подхлестнули и ускорили процесс обращения к системе микрозаймов.

В связи с этим экономист перечислил наиболее острые с социальной точки зрения проблемы развития рынка микрозаимствований.

«Во-первых, агрессивное навязывание обществу потребительской системы существования за счет заемных средств при одновременном сжатии доступности кредитных средств системных банков, не желающих нести дополнительные риски. Во-вторых, низкая финансовая грамотность населения, затягивающая порой граждан в схему «кредиты ради погашения кредитов». Это уже сформировало беспрецедентно высокий уровень закредитованности населения. В-третьих, высокая криминальная составляющая в системе микрозаимствований, в том числе в системе «выбивания» просроченных долгов. В-четвертых, фактически неуправляемость МФО со стороны регулятора», — рассказал Засько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8%.