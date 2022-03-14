Красноярск, 14 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Около 4 тысяч переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с территории Украины готов принять Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Для тех, кто захочет приехать в этот сибирский регион, готовятся пункты временного размещения. Прибывшим в том числе обеспечат медпомощь, тестирование и вакцинацию от коронавируса.

В крае формируется банк вакансий для вынужденных переселенцев трудоспособного возраста. Что касается детей, им предоставят возможность продолжить образование, независимо от гражданства.

Добавим, в Красноярский край уже прибыли в частном порядке около 30 человек. Они разместились у своих родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России вынужденных переселенцев с территорий Украины, ДНР и ЛНР.

Читайте также: Курская область готова принять еще 1,5 тыс. беженцев