Париж, 14 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Всеобщая конфедерация труда и Национальный союз автономных профсоюзов во Франции призвали к забастовке 17 марта, требуя общего повышения заработной платы в частном секторе и на государственной службе, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Профсоюзы требуют «общего повышения заработной платы в частном секторе и заработной платы на государственной службе, начиная с самых низких окладов».

Профсоюзы подчеркивают в пресс-релизе, что госслужащие, пенсионеры, молодежь «все разделяют один и тот же приоритет перед лицом роста стоимости жизни: нужно увеличить заработную плату, пенсии, пособия и студенческие стипендии».

Также состоятся межпрофессиональные мероприятия.

По данным профсоюзов, в предыдущий день забастовок и демонстраций, 27 января, было мобилизовано «более 150 000» человек.

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