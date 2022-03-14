Донецк, 14 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В результате ракетного удара «Точкой — У» украинскими боевиками по центру Донецка, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил 14 марта штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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«По уточненным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У» 17 погибших и 28 раненых», — информирует штаб в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили, что удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с запрещённым кассетным снарядом является «звериным оскалом загнанных в угол преступных украинских властей».