Москва, 14 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Удар ракетного комплекса ВСУ «Точка-У» по центру Донецка является атакой на гражданское население города. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, это атака на гражданское население», — сказал Песков.

Ранее ракетный комплекс «Точка-У» ударил по центру Донецка. Погибли несколько десятков человек. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, ракета могла быть запущена с авдеевского направления.