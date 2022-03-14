Москва, 14 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Предложение Минфина РФ о том, чтобы разрешить гражданам РФ покупать золото за наличную иностранную валюту, вполне разумно при условии, что продавцом этого драгоценного металла будет государство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Золото

«Иностранная валюта традиционно рассматривается гражданами как один из надежных инструментов сбережения денежных средств, — сказала Панина. — Но в условиях введения временных ограничений на ее обращение они, естественно, ищут дополнительные или альтернативные способы вложений финансовых средств, проявляя интерес к покупке золота и даже криптовалюты. Разрешение гражданам покупать золото на валюту представляется достаточно разумным, если продавцом является государство. Однако, если продавцом золота будет не государство, то, возможно, следует более тщательно изучить вариант покупки золота только за рубли. Таким образом можно добиться роста спроса на рубли, что позволит в какой-то степени приостановить его дальнейшее обесценивание».

При этом она призвала не ждать того, что граждане РФ начнут массово скупать золото с целью спасения своих сбережений.

«Во-первых, инвестиции в золото могут принести в дальнейшем не только значительный доход, но и убытки, — предупредила Панина. — Поэтому для того, чтобы принимать серьезные решения по инвестициям в золото, потенциальному покупателю необходимо досконально изучить существующие сегодня варианты инвестирования. Во-вторых, ощутимый эффект от инвестирования в золото наступает в среднем через 10 лет после его покупки. Но спрогнозировать изменение цен на золото инвестор практически не может».

При этом она призвала учитывать, что поведение золота на рынке в какой-то степени аналогично поведению цен на нефть — оба инструмента растут в цене во время острых экономических ситуаций и падают во время стабилизации.

«В-третьих, в отличие от банковских депозитов в любой валюте, инвестиции в золото не позволят получить процент от вложения денег», — добавил Панина.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какими проблемами может обернуться разрешение гражданам РФ покупать золото за иностранную валюту.