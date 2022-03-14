Великий Новгород, 14 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Новгородской области не зарегистрирован ни один случай смерти от COVID-19. Об этом 14 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Нулевой показатель смертности фиксируется в регионе уже вторые сутки подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационары Новгородской области за сутки госпитализировали пять человек с ковидом, что на одного пациента больше, чем за предыдущие сутки. Количество госпитализаций в регионе значительно сократилось.

В Новгородской области за прошедшие сутки выявили 135 случаев заражения коронавирусом. Это на пять случаев меньше, чем за 12 марта. Статистика заражений в Новгородской области продолжает сокращаться медленными темпами.

При этом выздоровели от COVID-19 за сутки 918 человек. Этот показатель на 68 бывших ковид-пациентов меньше, чем сутками ранее. В регионе продолжают фиксировать положительную динамику в статистике выздоровлений.

За всё время эпидемии коронавируса в Новгородской области выявили 95 477 случаев заражения. Скончались за этот период 973 человека, а выздоровели 88 682 пациента.