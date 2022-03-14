Люксембург, 14 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал к переговорам по Украине на высшем уровне. Об этом Беттель написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Люксембург

«Я призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров на высшем уровне», — написал он.

Беттель добавил, что «боевые действия на Украине должны остановиться».