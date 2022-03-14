Казань, 14 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. За время пандемии в Татарии провели 5 667 260 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус

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За прошедший день в регионе осуществили 11 805 тестирований на коронавирус. Проводят обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

В республике по вопросам профилактики коронавирусной инфекции можно обратиться на единый номер горячей линии 122 или 8−800−222−59−00 (круглосуточно).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировано 131 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 749 пациентов, скончался 1791 человек.

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