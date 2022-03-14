Луганск, 14 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Калиново в Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили 14 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате артиллерийского обстрела н.п. Калиново ранены двое мужчин 1981 и 1977 г.р., разрушен жилой дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также была повреждена линия электропередач 6 кВт. Без электроснабжения остались 292 абонента.