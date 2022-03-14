Одинцово, Московская область, 14 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 14 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 68. Следом за Одинцово идёт Раменское, в котором подтверждено заражение новой инфекцией 64 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 46 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 722 новых случаев заражения коронавирусом.