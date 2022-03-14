Липецк, 14 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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14 марта выявлено 503 новых случая заражения коронавирусом — на 70 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 136 тыс. 935 случаев заражения.

За весь период наблюдения 123 тыс. 428 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 516 — за последние сутки.

За весь период скончался 3401 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.