Чита, 14 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Более 70% коечного фонда занято в Забайкалье, сообщила 14 марта заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова на оперативном совещании. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

«1389 коек развернуто на территории Забайкалья, 73,4% — заполненность коечного фонда. В течение суток поступили 68 человек. Понемногу сворачиваем и приостанавливаем поступление в моностационары, потому что нужно возвращать организации к их основной деятельности, в том числе планируем полностью освободить моностационар на улице Казачья», — сообщила Инна Щеглова.

Как ранее подчеркнула Инна Щеглова в прямом эфире телеканала «Россия-24» (ГТРК «Чита»), снижение заболеваемости коронавирусом в регионе не является поводом для несоблюдения антиковидных мер. Жители региона часто болеют опасным вирусом в тяжелой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 14 марта 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 159 722 (+697 за минувшие сутки).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё пятеро пациентов с COVID-19