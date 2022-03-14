Кишинёв, , 14:09 — REGNUM Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии призвал соответствующие учреждения оказать помощь агарному сектору страны. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Нацелить программы поддержки фермеров таким образом, чтобы выделять ресурсы и субсидии предприятиям и домохозяйствам, которые в текущей ситуации находятся в неблагоприятном положении», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ВСБ призвали поддерживать программы производительности в сельском хозяйстве, а также обеспечить поставки удобрений, топлива и семенного материала. В Собезе указали на важность непрерывного финансирования аграриев.

Стоит отметить, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жители страны могут столкнуться с дефицитом продуктов и топлива. Также из-за проблем с удобрениями под вопросом стоит урожай в текущем году.