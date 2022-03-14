Москва, 14 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день финансовые рынки занимаются поиском новой точки равновесия. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«Финансовые рынки ищут по-прежнему новую точку равновесия и пока, скорее, не нашли. Это потребует определенного времени», — сказал Решетников.

По его словам, для подстройки цен под новую систему спроса и предложения потребуется время.

Министр также отметил, что власти планируют добиться «максимальной гибкости ценообразования»: «Если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям цены какие-либо, очень скоро мы столкнемся с дефицитом».