В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 69 человек
Красногорск, 14 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 69 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 14 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Yanao.ru
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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 97 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 4 270 человек выздоровели после COVID-19.