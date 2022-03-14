Казань, 14 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В столице Татарии с 19 марта возобновят работу традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

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Торговля планируется еженедельно по субботам на 15 городских площадках. Участие в сельхозярмарках примут предприятия республики и агрохолдинги. Режим работы площадок намечен с 06:00 до 12:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани летом 2021 года еженедельно работали специальные сельхозярмарки, развернутые до стабилизации цен в магазинах.

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