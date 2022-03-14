Курск, 14 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Курская область вошла в число 83 субъектов РФ, готовых принять эвакуированных граждан России, Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Георгий Долгопский Курск

«Сейчас в регионе размещено 1 402 человека, действуют 16 пунктов временного размещения. Число ПВР будет увеличено до 40, чтобы при необходимости разместить еще граждан, нуждающихся в нашей поддержке», — прокомментировал председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.

Всего в Курской области могут разместить три тысячи вынужденных переселенцев.