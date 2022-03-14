Томск, 14 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области после COVID-19 выздоровели 2783 пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 94 646 человек.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 117 383. За сутки выявлено 932 новых носителя. 23 больных госпитализировали в ковидные стационары.

Число летальных случаев от COVID-19 за весь период пандемии достигло 767. За последние 24 часа скончался один пациент.