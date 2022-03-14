Бишкек, 14 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии ввёл временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы республики. Об этом говорится в официальном заявлении финансового регулятора.

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В нацбанке такую меру обосновывают необходимость обеспечения экономической безопасности Киргизии и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

Ограничения касаются всех коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний, официально работающих на территории Киргизии.