Самара, 14 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Региональные меры поддержки экономики, которые смогут дополнить уже принятые на федеральном уровне, вырабатывает правительство Самарской области. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в правительстве Самарской области состоялось заседании штаба по повышению устойчивости экономики.

«Сейчас мы должны, внимательно отработав и реализовав на территории региона все антикризисные меры правительства России, дополнить их с учетом особенностей региона нашими решениями», — приводит пресс-служба слова главы области Дмитрия Азарова.

Глава региона отметил, что предприятиям области нужно проработать возможности производства в рамках импортозамещения, а также проанализировать какое оборудование и кадры имеются.

Азаров поручил министерству промышленности и торговли области помочь предприятиям в этой работе, подчеркнув, что все решения сейчас нужно принимать оперативно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что антимонопольная служба в Самарской области разбирается в возможных сговорах между различными производителями строительных материалов.