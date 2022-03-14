Москва, 14 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о согласовании с Катаром шагов для поддержания взаимного товарооборота. Министр провёл переговоры с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

«Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара», — сказал Лавров 14 марта в ходе пресс-конференции.

Лавров отметил, что стороны заинтересованы в координации действий на рынке энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние переговоров по ядерной сделке обсудит на встрече в Москве министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.