Александрия, Египет, , 13:55 — REGNUM Экипаж военного корабля ВМС Египта организовал операцию по спасению членов тонущего судна неподалёку от Александрии. Об этом сообщает Masry al-Youm.

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По данным журналистов, утром 14 марта был получен сигнал бедствия с судна «Айла», следовавшего из ливийского Триполи. В результате спецоперации экипаж был спасён с тонущего судна и доставлен на берег.

«От администрации порта Александрии было получено сообщение о том, что ливанское грузовое судно «Айла» начало тонуть во время рейса из порта Триполи в Ливии в порт Александрия. В результате спасательной операции был спасён экипаж из 10 человек: девять граждан Сирии и один гражданин Индии» — цитируют СМИ заявление минобороны Египта.