Ставрополь, 14 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае создали орган, отвечающий за экономическую стабильность и продовольственную безопасность региона. В его состав вошли члены правительства, главы муниципалитетов, руководство правоохранительных структур и представители бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе губернатора края.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок в Ставрополе

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На его первом заседании губернатор Владимир Владимиров объяснил цели и задачи совета. Ему предстоит принимать предупреждающие меры для недопущения экономической нестабильности в крае, а также пустых полок на торговых предприятиях, поддерживать бизнеса в условиях санкций, оказывать помощь инвесторам.

«Сегодня по каждому направлению, а это, прежде всего, промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, строительство, торговля, медицина, трудовая занятость, мы должны действовать на опережение, заранее замечать потенциальные проблемы и оперативно их решать, быть в постоянном контакте как с крупным бизнесом, так и оказывать поддержку малому предпринимательству. Опыт пандемии нас в этом плане многому научил», — подчеркнул Владимиров.