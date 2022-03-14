Красногорск, 14 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросла незначительно. Об этом свидетельствует опубликованная 14 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 772 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 25 случаев больше аналогичного показателя 13 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 747 человек, а днём ранее — у 563 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 41 055 новых случаев заражения коронавирусом.