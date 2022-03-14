Оренбург, 14 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки (13 марта) госпитализированы 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 28 случаев меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах лечение получают в настоящее время 725 оренбуржцев. Из них 195 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 38 человек, еще 440 получают кислородную поддержку.

За сутки из клиник выписали 1549 пациентов. Зафиксировано четыре смерти.

В регионе выявлено менее 850 новых заражений коронавирусом. Общее число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 202 475.