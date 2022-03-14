Самара, 14 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Антимонопольная служба в Самарской области разбирается в возможных сговорах между различными производителями строительных материалов. Об этом 14 марта сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании с представителями производителей стройматериалов области.

Space-z.ru Строительные материалы

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Сообщается, что министерство строительства Самарской области каждую неделю осуществляет мониторинг цен.

Отмечается, что цены на стройматериалы формируются, исходя, в том числе, из мировых тенденций. Удорожанию стройматериалов способствует и их дефицит. Влияние на повышение себестоимости продукции для строительства оказывают также тарифы на энергоносители.

На совещании руководители предприятий, производящих стройматериалы, назвали разные причины изменения цен, включая наличие импортной составляющей в себестоимости строительных материалов, нестабильный курс валют, возврат инвестиций, рост тарифов на энергоносители, привлеченных при приобретении импортного оборудования, обслуживания кредитов.

В ходе обсуждения прозвучало и то, что резкое увеличение цен в некоторых случаях может быть вызвано спекуляцией.

«Антимонопольная служба разбирается в возможных сговорах между различными производителями, и это внимание, безусловно, будет усилено. Спекулятивные факторы будут очень жестко пресекаться, это касается не только нашего региона, но и страны в целом. Сейчас крайне важно сдержать необоснованное повышение цен», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он также сообщил, что в настоящее время пересматриваются критерии отбора в перечень системообразующих предприятий Самарской области, которые имеют доступ к льготным кредитным ресурсам, в сторону расширения.

Министр строительства региона Николай Плаксин рекомендовал всем производителям стройматериалов сообщать об увеличении цен на строительное сырье, эти вопросы взяла на контроль антимонопольная служба.