Лесные пожары в Южной Корее тушили 213 часов
Ульджин, Южная Корея, 14 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Лесные пожары, бушевавшие на восточном побережье Южной Кореи, удалось ликвидировать спустя 213 часов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы страны.
По их словам, помощь в борьбе с огнём оказали обильные дожди, прошедшие по всей территории страны 11−12 марта.
В настоящее время власти намерены вплотную заняться ликвидацией последствий пожара и оказанием помощи пострадавшим. Для местных жителей, лишившихся жилья, будут построены временные дома.
Напомним, что пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.
Отмечается, что огнь сжег 24,9 тыс. га леса, более 640 объектов, в том числе 319 домов.