Ульджин, Южная Корея, 14 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Лесные пожары, бушевавшие на восточном побережье Южной Кореи, удалось ликвидировать спустя 213 часов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По их словам, помощь в борьбе с огнём оказали обильные дожди, прошедшие по всей территории страны 11−12 марта.

В настоящее время власти намерены вплотную заняться ликвидацией последствий пожара и оказанием помощи пострадавшим. Для местных жителей, лишившихся жилья, будут построены временные дома.

Напомним, что пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.

Отмечается, что огнь сжег 24,9 тыс. га леса, более 640 объектов, в том числе 319 домов.