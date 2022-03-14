Москва, 14 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российские военные доставили жителям Изюмского района Харьковской области Украины более 4 тонн гуманитарной помощи, сообщает 14 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

«Из Белгородской области вертолетом ВКС России был доставлен гуманитарный груз общим объемом свыше 4 тонн», — сообщили в оборонном ведомстве.

Груз включает в себя продовольственные наборы, детское питание, бутилированную питьевую воду и медицинские препараты.