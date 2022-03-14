Пермь, 14 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки в ковидные госпитали поступили 58 пациентов, на три меньше, чем днем ранее. Об этом 14 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 1677 человек. Состояние 171 пермяка оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 57 пациентов. За сутки из клиник выписали 1872 человека. Зарегистрировано семь летальных исходов.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 348 220 носителей коронавируса. За последние сутки проведено 4 760 ПЦР-исследования. Выявили на 1307 заражений, в том числе 309 случаев у детей.