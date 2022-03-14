Москва, 14 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нефть подорожала 11 марта, отыграв потери предыдущего дня. Покупатели не решились проталкивать Brent выше $114 за баррель, а потом и вовсе отошли в сторону, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Сегодня, 14 марта, нефть мари Brent торгуется под небольшим давлением, тестируя отметку $110. После обновления очередных рекордов баррель обосновался в более низких диапазонах.

Волатильность на рынке тоже заметно снизилась. При этом Brent пока удерживается над восходящей 20-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит в районе отметки $104.

Эта SMA оказывает котировкам поддержку с середины декабря прошлого года, и если давление в ближайшие дни усилится, прорыв этой линии послужит важным техническим сигналом для продавцов.

Снижение активности быков на нефтяном рынке во многом связано с ожиданиями сближения позиций Москвы и Киева, которые продолжают переговоры в видеоформате и, по словам украинской стороны, движутся в сторону встречи лидеров двух конфликтующих стран.

Иными словами, трейдеры пока воздерживаются от новых импульсивных покупок нефтяных фьючерсов на фоне предпосылок для спада геополитической напряженности.

Впрочем, общий тренд на рынке остается бычьим, и для создания угрозы его целостности потребуются значимые перемены на украинском фронте, включая прекращение огня.

В ближайшей перспективе трейдеры будут следить за психологическим уровнем $100, тогда как в роли ближайшего сопротивления сейчас выступает зоны $118», — считает эксперт.

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