Москва, 14 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Для переноса штаб-квартиры ООН из США в другую страну очень подойдет российский город Магадан, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Штаб-квартира ООН

«Магадан — прекрасный город. В случае переезда штаб-квартиры ООН город получит новый импульс в развитии.

Я бы предложил Магадан в качестве варианта для переезда организации. Заодно это поможет развить Дальний Восток.

В Магадане точно будет ниже уровень политизации, чем в Нью-Йорке. И точно американцы не смогут давить на членов ООН.

Россия тоже не сможет давить. Потому что если посмотреть на деятельность МИД РФ, то можно убедиться в том, что мы ни на что, ни в какой форме никак давить не можем.

Импотенция российских внешнеполитических чиновников будет самой надежной из всех возможных гарантий для ООН», — высказал свое мнение Михаил Делягин.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев заявил, что Россия положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.

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